Allar Jõks: riik pühib käed puhtaks

Suvest saati ei ole kogumispensioni reformi pooldajate ja kriitikute aruteludes ühist arusaama leitud. Kas riikliku sunnita inimesed säästaksid vanuripäevadeks või kulutataks kogutu hetkega?

Rahandusministeerium on avalikustanud eelnõu kogumispensioni seaduse muutmiseks, mistõttu ei ole küsimus igaühe vabaduse ja riigi kohustuse tasakaalust enam teoreetiline. Eelnõu üks eesmärk, muuta pensionieas kogutu kasutamine paindlikumaks, on samm õiges suunas. Siiski on selles ka mõned karid.

Põhiküsimus on, kas põhiseadus ülistab vabadust ning lubab kogumispensioni muuta vabatahtlikuks ega kohusta riiki suunama igaüht seaduse jõuga säästmisele. Eitava vastuse korral võib riigipea jätta seaduse välja kuulutamata, sest see on vastuolus põhiseadusega.

Kuna põhiseadus ei ole retseptiraamat, mis annaks alati kõigele lihtsaid vastuseid, tuleb kaalule panna ühelt poolt isikute vabadusõigus ning teisalt riigi kohustus tagada igaühele abi vanas eas. Eelnõu seletuskirja 104 lehel ei ole sellist kaalumist toimunud ning sõna «põhiseadus» ei mainita.

Reformi eestkõnelejate tuumväite kohaselt on eestimaalaste rahandusalased teadmised nii head, et nad suudavad oma raha paigutada paremini kui fondid. Eelnõu seletuskirjast ei nähtu, millel selline optimism seisab. Eesti Panga analüüsist selgus, et üle kahe kolmandiku kogumispensioniga liitunutest ei ole iseseisvalt säästmise ja investeerimisega tegelenud. Teisisõnu elavad nad peost suhu.