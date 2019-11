Kui juba keskpäeval hämardub

Kunstikeskus on cool koht huvitava arhitektuuriga vanas hoones, ukse ees laiumas elegantne jahisadam, Tallinna kohta harjumatult avar vaade merele ning ümberringi kerkimas Tallinna kardetavasti kõige kallimad elumajad, eksklusiivsed söögikohad jms – isegi Tallinnas on raske ette kujutada efektsemalt serveeritud kuvandit õitsengust.

Ettearvatult kutsub antropotseeni (ehk inimese domineerimisel kestnud geoloogilise ajastiku) vääramatu seos kliimakatastroofiga ning inimsoo lõpu ettekuulutustega iga vaataja hinges esile tormi. Kunstimaailm on kliimasoojenemise painete ja liberaalse turumajanduse ning tehnoloogilise optimismi kuritegelikkuse paljastamisega tegelenud ammu enne antropotseeni mõiste kasutuselevõttu, ent praeguseks on olukord ikka uskumatult süngeks läinud.

Nüüd on selge, et kliimakatastroofi ei saa ületada popkultuurist tuttavate tehnitsistlike vahenditega: näiteks inimkonna ümberasumisega kosmosesse või mingite geo-geneetiliste ümberkorralduste abil. Tuleb jääda planeedile Maa, mitte endale valetada, vaid tegelikkusele silma vaadates tunnistada, et kõik, mis elus on halba – tööturul valitsev segadus, majanduskasvu soikumine, kliimahäired, verd tarretama panevad kliimaraportid, parempopulism jms –, on antropotseeni loomulik osa. Tulevikku vaatajad peaksid oma õnnemudeleid väga otsustavalt muutma. Uus tegelikkus peab kajastuma ennekõike meie endi elulaadi muutuses. Ja siit hakkavadki kerima kuraator Hanna Laura Kaljo mõtted.