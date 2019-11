Nova Scotia 7 avastust

Tellijale

Nova Scotia pealinn Halifax on küll maailma suurimaid looduslikke sadamaid, aga selle tegelik tähendus selgub, kui öösel randunud Hollandi kruiisilaev hommikul hotelliaknast sisuliselt sisse vaatab. Siin saalivad ookeani vahet kõik: kalapaadid, lõbusõidualused, Kanada merevägi. Linn rajatigi militaarse tugipunktina ning sõjaväe tõttu oleks see ka äärepealt hävinud. Nimelt põrkas 1917. aastal prantslaste lõhkeaineid täis laev sadamas kokku teise laevaga. Järgnes plahvatus, mis tegi maatasa pool linna, tappis 2000 inimest ja seda peetakse suurimaks inimese tekitatud plahvatuseks enne Hiroshima aatomipommi.

Praegu on Halifax tšill turismilinnake, kus aeg loksub omas rütmis nagu ookean. Viimase kahe sajandi arhitektuuristiilide muretu segu ulatub alla lahe äärde, mida ääristab pikk rida laudadega vooderdatud kaisid. Siin on toidukohti, suveniiripoode, muuseume, pinke ja platse. Tsitadell linna kohal kõlab uhkemalt kui tegelikkus – peamiselt paistab kätte muruga kaetud küngas. Halifaxi suhtumist aega näitab Vanalinna kellatorn, mille ehitas tsitadelli ette 1803. aastal garnisoniülem, kellel saanud villand pidevalt teenistusse hilinenud sõdurite vabandustest, et nad ei teadvat, mis kell on.