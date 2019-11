3D-printer koju. Mis temast kasu on?

Tellijale

Laps lõhkus lemmikmänguasja ära? Vaas kukkus kildudeks? Mobiilile on autosse hoidjat vaja, kuid poodi ei viitsi selle pärast minna? Nendele küsimustele võib olla vastuseks 3D-printer. Kui tahad aga pitsat või uut mobiiltelefoni välja trükkida, siis pead mõne aasta ootama, sest koju selliseid printereid veel osta ei saa.

Aastal 2019 on 3D-printer muutunud aga juba laiatarbekaubaks, mida võiks osta igaüks, kui ainult teaks, et tal on sellist asja vaja.