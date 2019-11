Juhtkiri: kümme päeva pikendust

Kui lapsel keevad emotsioonid üle, on mõnel vanemal kombeks saata ta oma tuppa rahunema. Samasugust eksperimenti katsetas hiljuti ka politsei: lubatud sõidukiirust ületanud autojuht sai valida, kas maksab trahvi või ootab tee ääres – sõltuvalt rikkumise tõsidusest – kas 45 või 60 minutit. Sama viisi on nüüd valinud ka peaminister Jüri Ratas.

Nimelt on Ratas tüürinud olukorra sinna, et valitsus jätkab ja ka minister Mart Järvik on veel ametis. Asjasse hakkab selgust tooma hoopis riigisekretär, kes peab Järviku suhtes läbi viima uurimise. Kümne päeva pärast peavad tal olema komisjoniga faktid reas, et peaminister ja koalitsioonierakondade juhid saaksid neid hinnata.

Ühelt poolt aitab niisugune rahunemisaeg ehk tõesti selgusele jõuda, järele mõelda ja konflikte maandada. Viimaste päevade väljaütlemised näitavad, et tõtt-öelda kuluks see ära kõigile parlamendierakondadele.

Teiselt poolt annab see Ratasele lihtsalt võimaluse Järvikut puudutavatest küsimustest kümme päeva kõrvale põigelda. See jätab peaministrist võrdlemisi otsustusvõimetu mulje. Nagu kirjutab tänases lehes kolumnist Jaak Jõerüüt, on see «sisuliselt, moraalselt ja poliitiliselt kurioosne märk sellest, et valitsuskoalitsioon kui selline ei suuda enam iseendaga ja oma sisemiste probleemidega hakkama saada».

Ratas ütles ju esmaspäeva õhtul pärast Järvikuga kohtumist, et vestlus ei löönud õhku puhtaks. Sellise huvide konflikti ilmnemisel peaks aga peaminister juba ise aru saama, et asi on hapu, ja poliitilisi otsuseid komisjonile mitte delegeerima.

Võib-olla loodab Ratas selle käiguga saada oma sõnadele ja otsustele kaalu juurde. Mis omakorda tähendab aga, et praegu tema sõnadel ja otsustel koalitsioonipartneri EKRE silmis sellist kaalu pole.

EKRE-l on mõistagi raske taanduda, sest alles hiljuti tuli neil ühest oma ministrist loobuda. Samasugust sammu oleks oma valijaskonnale raske millegi muu kui allaandmisena serveerida.

Mitu valitsusliidu liiget on soovitanud Järvikul endal poliitiline vastutus võtta, kuid nii minister ise kui ka EKRE tervikuna on kogu huvide konflikti näidanud üksnes kui rünnakut erakonna vastu. Kogu juhtumi sisulist probleemi pole avalikult tunnistatud.

Seega on Ratas üha selgemas kahvlis. Viimase poolaasta pinged on ta suutnud erinevate võtetega hajutada, kuigi suures katlas on see kõik edasi podisenud.

Kaja Kallase väljaütlemise kaudu on selge ka see, et Ratase-Kallase valitsust ei saa praeguse lagunemisel tekkida – küsimus on seega, kuidas edasi.