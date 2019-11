Üheksa rohelist tähelepanekut Ljubljanast

Tellijale

Sloveenia pealinn Ljubljana pälvis Euroopa rohelise pealinna tiitli 2016. aastal. See keskkonnahoiualaste saavutuste eest antava tiitli mõte sündis üle tosina aasta tagasi Tallinnas Jüri Ratase juhitud linnavalitsuses ja Tallinn on sellele aule kandideerinud koguni kolm korda, kuid iga kord on selgunud, et Tallinn usub end olevat rohelisem, kui tegelikult on, ja tiitlist ilma jäänud. Neljanda katse õnnestumisele loodab meie asfaldikarva pealinn 2022. aastaks. Vaatamegi siis, mis on see, mis tegi 288 000 elanikuga Ljubljanast õige rohelinna.