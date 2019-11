Jaanus Tehver: süüdlase leidmise moraalne kriis

Postimehes ilmunud Martin Laine artikkel «Advokaatide moraalne kriis» väljendab, et mina ja advokatuur ei ole olnud oma ülesannete kõrgusel ühes väga olulises asjas – selgitamises, milles seisneb advokaadi roll õigusriigis. Artikkel tõi aga minu hinnangul selgelt välja, miks on advokaate ühiskonnas vaja, kirjutab advokatuuri esimees Jaanus Tehver.

Ma ei püstita teesi, nagu oleks eranditult iga viimane kui advokaat aus, väärikas ja seaduskuulekas. Sellist väidet ei saa esitada advokatuuri ega mis tahes organisatsiooni kohta, millel on enam kui mõnikümmend liiget. Aga kas see, et üksikuid advokaate kahtlustatakse või süüdistatakse kuritegudes, annab põhjust öelda, et enam kui tuhande liikmega organisatsioon on moraalses kriisis? Minu arvates ei.

Lükkan artiklis välja toodud etteheited ümber. Kutse-eetika on advokatuuris suure tähelepanu all. Teisiti õigusriik ei püsiks. Advokaadid ja ka advokatuur tervikuna ei tolereeri seadus- või kutse-eetikavastast tegevust ning me teeme oma igapäevatööd kõrgeid eetilisi ning moraalseid standardeid järgides. Viimase nelja aasta jooksul on advokatuuri teavitatud kümnest kahtlustuse esitamisest. Süüdi on mõistetud üks. Õigusriigi probleemiks võib pidada aga seda, et nii mõnigi kahtlustuse saanutest on sellest hoolimata meedias juba ette süüdlaseks tembeldatud.

Eetikanõue kehtib kõigile õigusriigi eest seisjatele. Ajakirjaniku väide, et kliendi-advokaadi konfidentsiaalsuse varjus seab advokatuur end seaduse silmis kõrgemale kui lihtinimese, ei vasta tõele. Nii nagu on seaduse ees kõik võrdsed, kehtib ka eetikanõue valimatult kõigile, kes õigusriigi eest seisavad. Nagu eelpool välja tõin, ei tohi mõne üksiku negatiivse näite põhjal teha üldistusi.