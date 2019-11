PÖFF: hingeveristajatest seikluse, söögi ja sulinani

Kui hindad filme, mis on niivõrd tugevad ja traagilised, et maailm pole pärast enam endine, võta süda rindu ja mine vaatama Iraani naisrežissööri Narges Abyari uut filmi «Täiskuu aegu» (Iraan). Tegemist on võistlusprogrammis osaleva filmi rahvusvahelise esilinastusega ja ootused on kõrgel. Hulljulge ja erakordselt tundlik naine on end mitme varasema filmiga tõestanud. Kas suudad silmitsi seista õudustega, mis saavad osaks armastuse kutsele järgnevale naisele Pakistanis, meeste poolt jõhkralt valitsetud maailmas? Veel võimsamaks ning hirmsamaks teeb filmi fakt, et tegemist on tõsielulise looga.