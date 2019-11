Aleksei Lotman: süsiniku taga metsa nägemisest

Tellijale

Kaval rebane näiteks peidab lageraielangid ära, et neid tee pealt näha poleks. Teede kõrvalt raiumata jätmist kirjeldatakse ökoloogiliste arengute all, kuhu on millegipärast paigutatud «esteetilis-emotsionaalne keskkond». Kas tõesti elab meie metsaelustik valdavalt autoteede vahetus naabruses? Raiuda kavatsetakse sama hoogsalt kui praegu, kui mahud iga aasta rekordeid löövad, mööndes küll, et metsad selle tagajärjel noorenevad. Kuid elurikkus on suuresti just vanemate metsadega seotud. Kaitsealade suurenemist stsenaarium ette ei näe. Positiivseks tuleb pidada raierahu. Eriti kavalalt keerutatakse metsade elurikkuse olulise kahjustaja, maaparandusega: ühelt poolt küll «uusi kuivendussüsteeme ei rajata seni kuivendamata märgadesse metsadesse», teisalt aga on «olulisel kohal maaparanduse arengu suunamine, mis võimaldab liigniiskeid alasid kasutusele võtta ning soodustada neis piirkondades taimede kasvu ja avalikku kasutust».