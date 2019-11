Aleksei Lotman: kaitseta kaitsealal langeb saja-aastane mets

Tellijale

Kuu aja eest kirjutas ökoloog Anneli Palo JOKK-raiest kaitsealadel ja sellest, et sealne kaitse-eesmärke ignoreeriv metsamajandamine ohustab loodust. Kahjuks pole tegu paari üksikjuhtumiga, vaid kahetsusväärselt tihti esineva olukorraga.

Seekord raius RMK Kääpa maastikukaitsealal ja selle lähedal asuvas metsise püsielupaigas Kiislis. Tähelepanuväärne on, et seegi kord on mureks RMK tegevus – riikliku asutusena peaks RMK ju ometi eelkõige lähtuma kaitsealadel riigi looduskaitsehuvidest.