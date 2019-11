Kääpa metsad eristuvad oma puutumatuse ja liikide poolest

Tellijale

Kaitseala on oluline maastikuline tervik keset kultuurmaastikke ja majandusmetsi ning seda loetakse maakondliku tähtsusega rohevõrgustiku tuumalaks. Samuti on see tähtis puhkealana ja pärandkultuuri seisukohalt. Umbes 70 protsenti kaitsealast on mets. Seejuures on isegi avalikult leitavatelt satelliidipiltidelt näha, et praegu on (veel) tegemist raietest rüüstamata alaga, mis eristub selgelt ümbritsevatest metsadest. Hooldamist vajavad niidud on oluline osa kaitseala loodusväärtusest, ent nende pindala on tagasihoidlik ega mõjuta ka metsade terviklikkust.