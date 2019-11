Maive Rute: elektriline rahvaauto

Tellijale

Elektriline rahvaauto tuleb, ja mitte ähmases tulevikus, vaid juba järgmisel aastal. Just sellise murrangulise uudisega tuli eelmisel nädalal välja Volkswageni juhtkond, kui Ida-Saksamaa Zwickau tehases avati pidulikult uue ID.3-elektriauto masstootmine. Kavas on turule paisata miljon tavatarbijale hinna poolest kättesaadavat autot aastas juba alates 2020. aasta suvest. See on Euroopale märgilise tähtsusega sündmus.

130-aastase ajalooga Saksa autotööstus on viinud sisepõlemismootoriga sõiduriistade valmistamise maailmas tipptasemele ning seni tõrjunud ideed, et tulevik võiks kuuluda elektriautodele. Mugavad, kiired ja turvalised Saksa diisel- ja bensiiniautod on ju rahvuslik uhkus ja majanduse alustala. Paraku aga maailm muutub, kliimamuutuse surve all tuleb kasvuhoonegaaside heidet vähendada ning ka tarbijad nõuavad üha häälekamalt puhast keskkonda.

Zwickaus kohal viibinud liidukantsler Angela Merkelil oli samuti olulisi sõnumeid. Saksamaa hakkab riiklike vahenditega kiirendama üleminekut taastuvenergiale, et elektriautosid saaks laadida puhta elektriga. Riik toetab samuti laadimistaristu rajamist: vähemalt miljon laadimispunkti, ja seda niiviisi, et regulatsioon oleks liidumaade vahel ühtlustatud ning autoomanik ei peaks ühest regioonist teise sõites nuputama, kuidas laadida ja maksta saab. Väljakuulutatud riikliku paketi kolmas liin aga toetab uute elektriautode ostmist, et hind oleks tarbijale taskukohasem.