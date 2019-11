Tellijale

Esialgu on Disney+ kättesaadav vaid Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Hollandis, kuid lähikuudel plaanivad nad laieneda ka teistele välisturgudele, kirjutas The Wall Street Journal. Investoritele ja analüütikutele on ettevõte andnud teada, et nad loodavad saada 2024. aastaks 60–90 miljonit kasutajat, mis on suurusjärk, alates millest muutub teenus tasuvaks.