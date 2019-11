Teele Rebane: Hongkongi appikarje

Tellijale

Viimase 24 tunniga on lahkunud enamik välistudengeid. Liiguvad jutud, et Hiina valitsus käskis kõigil koju tulla ja organiseerib bussid neid piirile viima. Pakistani saatkond saatvat oma õpilastele auto järele, mis nad lennujaama viib. Ülikoolid lõpetavad selleks semestriks tegevuse, edasi tuleb internetipõhine õpe. Kogu linn seisab ja hoiab hinge kinni.

Viimase nelja päevaga on muutunud kõik. Nädala eest sai surma esimene Hongkongi meeleavaldaja. Üliõpilane Chow Tsz-Lok Alex kukkus parkla kolmandalt korruselt alla, langes koomasse ja suri nädal hiljem ajukahjustuse tagajärjel. Nädalavahetus veedeti leinates, kuni pühapäeva õhtul teatasid Hongkongi kõigi 13 ülikooli esindajad, et kuulutavad välja õpilasstreigi ja maksavad Chow’ surma eest kätte.

Pool tundi pärast streigi algust esmaspäeva hommikul kell seitse oli politsei tulistanud kaht üliõpilast, kes barrikaade püstitasid, neist üks on kriitilises seisundis. Kell üheksa, kui ma oma ülikooli (The University of Hong Kong) jõudsin, oli ülikoolilinnakusse juba pisargaasi lastud. Jagasin silmatilku nutvatele üliõpilastele, kelle sõnul oli sel päeval kavatsetud vaid teid sulgeda ja ummikuid tekitada. Ometi oli nende sõnul politsei tulistanud, mispeale nad otsustasid, et lähevad täispanga peale välja.