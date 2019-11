Töötajaid tuleb tikutulega taga otsida

Tellijale

Statistikaamet teatas eile, et kolmandas kvartalis oli töötuse määr 3,9 protsenti, tööjõus osalemise määr 71,9 protsenti ja tööhõive määr 69 protsenti. Keskpanga hinnangul on tööpuuduse määr erakordselt madal, see on madalaim alates Eesti taasiseseisvumisest. «Seejuures on rõõmustav, et tööturul osales aastataguse ajaga võrreldes veidi suurem osa tööealistest, ja ka tööhõive kasvas. Tööturu heasse seisu panustas piirkondadest kõige rohkem Tallinn,» märkis Eesti Panga ökonomist Orsolya Soosaare.