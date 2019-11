Tellijale

Nimelt kehtib Eestis ja enamikus Euroopa Liidu riikides süsteem, et teatud protsent salvestusseadme ja -kandja hinnast läheb niinimetatud tühja kasseti tasuks. Sellega annavad autoriõiguste omajad salvestuskandja ostjale õiguse sisu enda tarbeks kopeerida.

Vaidlus on käinud selle üle, milliste salvestuskandjate pealt tasu küsida. Valitsuse 2006. aasta määruse järgi on seal seadmed, mida noorem põlvkond ei pruugi mäletadagi. «Üsna arhailine moodus riigis, kus digiallkiri ja e-residentsus on meie elu igapäevased ja lahutamatud osad. Helikassette ja VHSe tuleb otsida tikutulega, sest neid lihtsalt ei ole enam ning tänased noored ehk põhiline tarbijaskond pole neist ilmselt kuulnudki,» märkis üheksat loomeinimeste organisatsiooni esindav vandeadvokaat Priit Lätt.