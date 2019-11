Osa pensionireformist lükkub edasi

Tellijale

Investeerimiskonto on Helme sõnul kogu seaduse kõige uuenduslikum osa, mille väljatöötamine on olnud üks ajamahukamaid ja vaevarikkamaid protsesse. Neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil rääkis minister, et see on toimunud koostöös pankade ja muude finantsinstitutsioonidega, kes investeerimiskonto teenust pakkuma hakkavad.

«Meie eeldus on see, et finantsinstitutsioonid on ise huvitatud sellest ja teevad omalt poolt pingutusi, et see hakkaks võimalikult kiiresti koos reformiga kohe tööle, aga oleme arvestanud ka võimalusega, et investeerimiskonto rakendub ajaliselt hiljem kui ülejäänud sambareform,» sõnas Helme.