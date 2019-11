Citroëni võimalik lahkumine WRC sarjast pöörab sõitjateturu pea peale

Tellijale

Kuigi spekulatsioone on olnud palju ja need on saanud justkui rallimaailma üheks osaks, tasub siinkohal meenutada, et just Evans avaldas Kataloonia ralli ajal pommuudise, et eestlane Ott Tänak lahkub Toyotast ja siirdub Hyundai ridadesse. Tema info oli õige. Ametlik teadaanne saabus kuus päeva hiljem.