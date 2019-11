 Vikerkaar loeb. Paremradikaalide välimääraja

Paremäärmusliku erakonna valitsuskoalitsiooni kaasamine on Eestile uus, Euroopale aga tavapärane nähtus. Meie põhjanaabrid on näinud Põlissoomlastega valitsust, Taani Rahvapartei toetas parempoolset vähemusvalitsust alates 2001. aastast pausidega ligemale 15 aastat. Varaseim näide sõjajärgsest koalitsioonist äärmuslastega on Austria Vabaduspartei, mille valitsusse jõudmine 2000. aastal tõi kaasa Euroopa Liidu sanktsioonid.

Sõjaeelne maailm ja sõjaeelsed paremäärmuslased olid tehtud küll hoopis teisest puust kui tänapäeval, ent väärib meenutamist, et nii Itaalia fašistid kui ka Saksamaa natsionaalsotsialistid said võimule esmalt koalitsioonivalitsustes. Nii et materjali võrdlemiseks ja õppetundide koostamiseks peaks ju olema. Pole vaja siin Eestis jalgratast leiutada.

Nüüd on huvilistele olemas ladusalt kirjutatud ja ülevaatlik õpik: USA Georgia ülikooli ja Oslo ülikooli professori Cas Mudde „Paremäärmuslus täna“ („The Far Right Today“). Teos on nii värske, et kajastab ka Eesti poliitika ootamatuid pöördeid. EKREt mainitakse esmalt peatükis „Ideoloogia“, kus Mudde toob muuhulgas välja praegusaegsete paremäärmuslaste erinevused sõjaeelsetest fašistidest. Üks põhiline on bioloogilise rassismi asendumine marurahvusluse ja etnilis-kultuurilise eristamisega, mis EKRE puhul küll ei kehti – Mudde meenutab siinkohal meie rahandusministri värvikaid väljaütlemisi mustadest, ustest ja muust.