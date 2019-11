Mari Mets: kondimootori maks

Euroopas on kiiduväärt näiteid jalgrattakompensatsiooni initsiatiividest, mille abil on üritatud inimesi autodest kergliiklusradadele meelitada. Ja seda mitte ainult sportimiseks, vaid asjalike käikude tegemiseks.

Itaallased said selle idee prantslastelt. 2014. aastal vedas Prantsuse transpordiminister Frédéric Cuvillier ideed proovida jalgrattakompensatsiooni süsteemi 20 ettevõttes nii, nagu muidu on Prantsusmaal kombeks hüvitada töötajate sõidukulusid. Cuvillier' eesmärk oli, et jalgrattast saaks prantslastele igapäevane liiklusvahend.