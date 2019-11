Tellijale

Kes meist poleks rehmanud keset vaidlust: «Ah, noh, on nagu on, las ta jääda.» Enamasti teeme seda siis, kui soovime lülituda ümber millelegi, mis vajab enam tähelepanu. Kõike korraga ei jõua. Jäägu pealegi mõni vaidlus lõpuni vaidlemata.

Riik on nagu inimene. Ka tema ressursid on piiratud ja nende ümbersuunamiseks olulisemale on mitu viisi. Süüteomenetluses on üks viise menetluse lõpetamine nn oportuniteedi põhimõttel. Pean silmas kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) paragrahvi 202 alusel toimuvat kriminaalmenetluse lõpetamist vähem ohtlike kuritegude puhul, kui kahtlustatava või süüdistatava süü ei ole suur, ta on nõustunud kahju või menetluskulude hüvitamisega ning kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi.