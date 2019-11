Tellijale

Viimasel paaril aastal on metsade lageraie, puidu väljavedu ning laiemalt ökoloogiaprobleemid senisest massiivsemalt avalikkuse teadvusse ja jututeemadeks tõusnud – Jane Remmi detailitäpsetele metsamaalidele on see heaks fooniks. Raske on hinnata, kuivõrd suur või väike on näituse tekstilise osa mõju vaatajale; trendidele omaselt on taustu avav kirjasõna ja näituse kontseptuaalne raamistik nüüd esitatud trükise kujul. Kunstniku saatetekst oma kasinuses ja faktitäpsuses oleks otsekui mittemaalija kirjutatud ja on kui õpikunäide aegadest, kui artistic research magistriõppe alussambaks tehti – poeetilist kujundlikkust lisavad näitusevihikusse pigem tekstid Tallinna Kunstihoone kuraatorilt Siim Preimanilt ja Tartu Ülikooli biosemiootikult Kalevi Kullilt.