Tallinn 800: mõistatuslikud jäljed keskaegsest söögitegemisest

Kuigi suur osa keskaegsete tallinlaste söögitegemise kommetest pajatavatest ainelistest tõenditest on hävinud, kõnelevad olemasolevad leiud siiski köögitehnikate muutumisest ja laiematest kaubavõrkudestki, kirjutab arheoloog Erki Russow.

Kui tänapäeva köögis hoolega ringi vaadata, siis ilmselt leiame kappidest-sahtlitest arvukalt igasugu huvitavaid köögiriistu, mille puhul polegi alati kindel, kuidas ja milleks neid võiks üldse kasutada. Selline köögi- ja sööginõude paljusus ei ole iseenesest midagi uut, sest head toitu on hinnatud ja nauditud juba aegade algusest ning pidusöögi valmistamiseks välja mõeldud igasugu rohkem või vähem vajalikke instrumente. Hiliskeskaja Tallinnastki on tänu testamentidele ja varaloenditele teada, et varaka linnakodaniku majapidamises kohtas arvuka lauakraami kõrval kõikvõimalikke toidutegemise vahendeid tavalistest pottidest-pannidest keerulisema roa valmistamiseks mõeldud asjadeni.1 Arvestades hansalinna toonast jõukust, pole selles midagi üllatavat, sest Euroopa kombed ja esemed jõudsid avarate kontaktidega kaubakeskusesse üsna kiiresti, alates Põhja-Saksast ja Madalmaadest toodud odavaist tarbeesemeist kuni Itaalia ja Hispaania luksuslike lauanõudeni.

Palju keerulisem on aga hinnata Tallinna algusaegade kulinaariat. 13. sajandi vastava esemelise kultuuri uurimisel pole suurt abi kirjasõnast, sest argipäeva pudi-padi hakati üles tähendama alles paarsada aastat hiljem. Ka arheoloogiline aines pole loomulikult täiuslik, sest kogutud leiud annavad tavaliselt üsna ühekülgse sissevaate toonasesse kööginurka: kadunud on suured metallpajad, hävinud puust leemekulbid ja lusikad, kõnelemata toiduainete ettevalmistamisega seotud esemeist. Sestap võib leidudesse lähemalt süüvimata jääda mulje, et esimeste linlaste toiduvalik piirduski kõigest savipottides valmistatud suppide-hautistega, millele rüübati suurtest savikannudest peale humalavett. Kuid toonane tegelikkus sisaldab mõistagi rohkem varjundeid, millest osa tuleb nähtavale alles siis, kui end süstemaatiliselt sadadest tuhandetest arheoloogiakollektsiooni talletatud nõukatkeist läbi närida.

Tallinna arvukate poti- ja kannukildude kõrval leidub samuti üksikuid kitsama kasutusega köögiesemete katkeid, näiteks Niguliste kiriku juurest leitud telliskivikeraamiline ese on peaaegu ainus seni siit leitud keskaegne praevardahoidja. FOTO: Tallinna Linnamuuseumi Arheoloogiakogu, Tlm 17409: 88; Foto: Andrus Anderson

Ühte neist varjundeist iseloomustab üks enam-vähem terviklikult säilinud ese, mis avastati üle 40 aasta tagasi Niguliste kiriku põhjaküljel arheoloogilistel päästekaevamistel. Pikka aega jäi leid tundmata otstarbega asjaks, sest ühtegi samasugust eset Tallinnast ei tuntud ning ka mujalt oli analoogide leidmisega raskusi. Nüüd, kus toona alles lapsekingades olnud Eesti linnaarheoloogia on jõudnud küpsemasse ikka ja kaugemalgi ohtralt leide avaldatud, pole keeruline selles ära tunda keskaegset praevar­dahoidjat. Niguliste leiu peaaegu ainus Eesti vaste pärineb Tartust, kust 2006. aastal leiti 13.–14. sajandi jäätmeaugust vahest veel ilusam eksemplar.2 Niisiis tuleb välja, et pajaroogade kõrval on vähemalt üks tallinlane või Tallinna majapidamine nautinud grill-liha, olgu selleks siis lind, veis, siga, lammas või mõni muu loom.

Ainus samalaadne leid Tartust Ülikooli 14 tagahoovist võib pärineda nii linnakodaniku majapidamisest kui ka Toomelt piiskopiresidentsist. FOTO: Tartu Linnamuuseumi Arheoloogiakogu, Tm A 135: 2999; Foto: Andrus Anderson

Üksikleiu puhul tekib alati küsimus, kas sedavõrd haruldane ese viitab, et liha tule paistel küpsetamine oli 13. sajandi Tallinnas midagi erakordset, mida said endale lubada vaid jõukamad linnakodanikud. Leiukoht linna vanimal tuumikalal võiks ju toetada väidet, et õhtupoolikul, tavaliselt kella viie paiku alanud söömaajal nautis mõni rikas kaupmees või käsitööline koldeaseme veerel röstitud liha?