Trumpi ohtlik ekside armee

Otse loomulikult oli see Ivana Trump, New Yorgi 80. aastate sotsiaalelu kroonimata kuninganna, kelle tabloidide esikülgedel peaaegu iga päev suuri pealkirju «tootnud» abielu abikaasa Donaldiga järsult karidele jooksis. Kuid kes ei kavatsenudki end naistevahetusmängus ohvrina tunda – eriti lugedes New York Postist, linna mahlakaimate pealkirjadega lehest, Trumpi järgmise naise Marla Maplesi pihtimust: «See on parim seks, mida olen kogenud.»