USA teadlane: tehisintellekti geenide kallale laskmine paneb inimkonna raskete dilemmade ette

Just. See on sama tunne, mis tõmbab inimesi ka selliste valdkondade poole nagu teoreetiline füüsika. Tahad olla rindejoonel valdkonnas, mis ei oleks triviaalne. Valdkonnas, kus saaks teada midagi tähtsast ja sügavat inimeste, meie geneetilise koodi toime, universumi toime või muu sellise kohta.

Mõistsin, et kui need trendid jätkuvad, toimub selles valdkonnas juba lähiajal revolutsioon, mida nüüd ka näeme. Niisiis olin ennekõike teemast huvitatud, aga teiselt poolt tahtsin olla kindel, et valdkonnal oleks ka potentsiaali.

Mind hakkasid ühel hetkel huvitama geeniandmed. Tol hetkel oli võimalik ennustada, kuidas genoomi täieliku sekveneerimise (inimese täieliku geneetilise koodi ehk genoomi koostamine – K. M.) hind väga kiiresti alla läheb. Ennustasin, et meil on ühest hetkest analüüsida miljoneid genoome. Istusin maha ja üritasin välja mõelda, mida ma sellise andmete kogusega peale saaksin hakata. Enne arvestava aja ja raha paigutamist genoomikaga tegelemisse mõtlesin asja põhjalikult läbi.

(Naerab.) Eks kõik need asjad tuginevad lõppude lõpuks lihtsalt matemaatikale. Vahet pole, kas seda rakendatakse füüsikas, tehisintellektis või arvutuslikus genoomiks (ingl computational genomics – K. M.). Füüsika on praeguseks väga küps teadusharu, kus teame, mida piiride edasi lükkamiseks teha tuleks. Paraku tuleks selleks teha tohutu suuri eksperimente või arendada edasi olulisemaid tehnoloogiaid, mis kõik võtab aga aega. Seetõttu kehtib ka teatud rütm: osakeste füüsikas tähtsate osakeste põrgatite ehitamiseks kulub ligikaudu kümnend, seejärel järgmised kümme aastat eksperimendi tegemiseks. Seetõttu on teoreetilistel füüsikutel palju aega mõelda muudele asjadele – suur osa ajast kulub andmete järel ootamisele.

Tallinn Digital Summitil esinenud USA teadlane Steve Hsu on huvitav nähtus teadusmaailmas: teoreetilises füüsikas doktorikraadi kaitsnud ja sellel alal ka pikalt ja viljakalt tegutsenud mees on teinud oma akadeemilises karjääris midagi kannapöördelaadset ning õpetab hoopis tehisintellekti inimese geeniandmetest haigusriske ja muid tervisenäitajaid välja lugema. Tegemist on maailma muutva tehnoloogia järjekordse rakendusega, mis võib võimaldada ennustada paljusid geneetilisi haigusi, välja kirjutada õigeid ravimeid ja palju muud. Samas on tegemist omamoodi Pandora laeka avamisega: kui tehniline võimekus kord juba olemas, siis võimaldab see peale haigusriskide ennustada inimese kohta muudki.

Mainisite oma ettekandes korduvalt hea sõnaga Ühendkuningriigi tervishoiusüsteemi (NHS) personaalmeditsiini projekti. Kas see tähendab, et teie hinnangul on nemad selles vallas praegu maailmas juhtpositsioonil?

Jah, praegu küll. Sellel on huvitav ajalooline põhjus. Nimelt oli endise peaministri David Cameroni pojal mingi haruldane geneetiline haigus, mistõttu oli Cameronil genoomika kui teaduse vastu huvi. Mitte tingimata isekatel põhjustel – pigem oli tal valdkonnast teatud ülevaade ning seetõttu suunas ta sellesse valdkonda üsnagi palju raha.

Kui palju enne siia tulemist Eesti Geenivaramu kohta teadsite?

Veidi ikka. On tüüp nimega Tõnu (Esko – K. M.), kellega täna hommikul kohtusin. Tema ja Lili Milani on väga head ja väga tuntud. Kui järele mõelda, siis teadsin geenivaramust ikka üksjagu. Arvan, et ükskõik kes seda siin esialgu rahastas, pidi olema väga ettenägelik, ja ma loodan, et teie teaduse rahastamise probleemid, millest siin kuulnud olen, seda ära ei hävita.

Aga siiski, mitmendale tinglikule kohale kujutletavas pingereas paigutaksite Eesti Geenivaramu?

Suuruse mõttes... ei ole nad ju maailma suurimad, aga siiski esikümnes või esiviies. Lisaks on nad oma suhtumiselt üsna kaugele jõudnud. Arvan, et kui Eesti otsustab selle projektiga edasi minna, kogu populatsiooni genotüpiseerimisega jätkata ja sealt saadud andmeid ka arstidega jagada, siis võib see olla edukas mudel. Kui aga NHS praeguse tööga jätkab, saavad neist kindlasti maailmas oma eriala liidrid ning kõik teised hakkavad neid järgima ja nende edukaid lahendusi matkima. Tõenäoliselt tekib selle projekti ümber ka palju firmasid ja tehnoloogiat. Arvan, et see võimalus on Eestiski olemas.

Oletame, et personaalmeditsiin on ühel hetkel ka päriselt olemas ja süsteem toimib. Kas teil kui seda ala arendaval inimesel oleks siiski kahtlusi, et...

Ei. Kogu see ala on väga uus ja suuremad läbimurded jäävad kõik viimase paari aasta sisse, aga tulemused on niivõrd tugevad, et mul ei ole selle usaldusväärsuses mingitki kahtlust. Võime algoritme ühe kindla populatsiooni, näiteks Ühendkuningriigi inimeste peal treenida ja kui minna seejärel näiteks USAsse Tennessee osariiki, Uus-Meremaale või Eestisse, siis mudeli ennustusvõime säilib. Kui inimesel on näiteks teatud polügeenne riskiskoor (PGR, vaata kõrvalloost – K. M.), mille järgi saab ta näiteks 60 aasta vanuselt 40-protsendilise tõenäosusega vähi, siis need arvud ei valeta. Kui vaatame näiteks selle PGRiga inimesi teises populatsioonis, siis pluss-miinus 40 protsenti neist haigestub just selles vanuses vähki. Niisiis on mudeli valideerimise kvaliteet väga kõrge. Kõrgem kui teistes biomeditsiini valdkondades.

Mainisite oma kõnes mitmesuguseid geneetilisi markereid, mille abil peaks saama võimalikuks ennustada iga inimese terviselugu. Millised neist võiks kõige kiiremini reaalset rakendust leida?