Kaks korda 100 muusikakire varjundit

Novembri keskpaik toob kaasa kaks eesti tõsise muusika tähtpäeva. Möödub 100 aastat kahe inimese sünnist, kes on olulisel määral mõjutanud siinset muusikat, kuid kelle puhul ei ole oodata kuigi suurt tähistamislainet. Ofelia Tuisu ja Udo Kasemetsa mõju on siinmail olnud n-ö poolsalajane, mis tähendab, et arvatavasti on nende tegevust alahinnatud.