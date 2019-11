Martin Ehala: kirju keeletaustaga klass kui uus reaalsus

Viimane inimarengu aruanne näitas, et niihästi eesti- kui ka venekeelne elanikkond on valmis ühtse eesti kooli tulekuks. Kuigi ühtset eesti kooli praegu veel ametlikult ja riiklikult ei looda, viivad lapsevanemad selle oma laste koolivalikuga varsti ise ellu.

Teada on isegi juhtumeid, kus mitte-eesti emakeelega pered on kaevanud keeleinspektsioonile, kui neil pole õnnestunud tagada oma lapsele põhiseaduslikku õigust saada eestikeelset haridust.

Nii muutub eesti õppekeelega kooli õpilaste keeleline taust kiiresti kirevamaks. Ida-Virumaa eesti õppekeelega põhikoolides on eesti emakeelega noori juba veidi alla 76 protsendi, Valga põhikoolis alla 78 protsendi. Uued riigigümnaasiumid tulevad riigikeelsed, mis kasvatab õpilaskonna keelelist mitmekesisust veelgi. Kirjusust lisavad uussisserändajad ning välismaalt tagasipöörduvad pered, kelle lapsed on osa või kogu oma hariduse saanud mõnes teises keeles. Ja üha enam on meil ka selliseid noori, kes kasutavad inglise keelt nii tihti, et eesti keele oskus kannatab.

Praktikas tähendab see, et samasse klassi satuvad kokku õpilased, kellest osa valdab eesti keelt kõnes ja kirjas hästi, osa küll räägib seda emakeelena, kuid kirjutada ei oska, osa on eesti keelt õppinud teise keelena, kuid suhtlusvilumus puudub, ja mõni on äsja Eestisse saabunud ega tunne keelt ja kombeid üldse. Et keeleoskus on koolis edasijõudmise eelduseks, on kirju keeletaustaga klassis õpilaste võimalused vägagi ebavõrdsed – nõrgemad ei saa kõigest aru ja tugevamad ei saa piisavalt rakendust.