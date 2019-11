Vadim Štepa: impeeriumi ja föderatsiooni vahel

Tellijale

Nädal tagasi, 9.–10. novembril peeti Vilniuses järjekorras juba kaheksas Vaba Venemaa foorum. See on Venemaa opositsiooni suurim üritus, mida peetakse regulaarselt kaks korda aastas Leedu pealinnas, sest Venemaal ei paista olevat kuidagi võimalik seda korraldada. Peamiselt on osavõtjad Venemaa poliitilised emigrandid, foorumi hingeks on kunagine male maailmameister Garri Kasparov.

Siiski on kõigile foorumitele kohale sõitnud ka oma 200-300 inimest mitmelt poolt Venemaalt. Paljudele neist on Vilniuse üritus sisuliselt ainuke koht, kus saab kodumaiste asjade üle vabalt arutada, sest Venemaal valitseb jätkuvalt riiklik propaganda ning teisitimõtlejate represseerimine on aina tugevnenud.

VIII foorumi esimene arutlusring sellist nimetust kandiski – «Putini režiimi repressiivne praktika». Osavõtjad jõudsid järeldusele, et kodanikuvabaduste mahasurumine on praegusel Venemaal hakanud juba jõudma peaaegu Nõukogude totalitarismi tasemele. Muide, üks selle arutlusringi vedajaid oli ukrainlasest endine poliitvang Venemaal Oleg Sentsov.