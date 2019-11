Tulvade tõttu suleti Püha Markuse väljak

Veneetsia linnapea Luigi Brugnaro teatas eile, et järjekordse suurtõusu tõttu üle ujutatud linna tuntuim turismiobjekt Püha Markuse väljak suletakse, et tagada inimeste ohutus. Itaalia riik kuulutas UNESCO kaitse all olevas linnas, kus uputus on tekitanud miljonite eurode väärtuses kahju, välja eriolukorra.