KOHALIK VAADE. Balkani tulevikule pandi veto

Kui Ühendkuningriigi põhiline mure on see, kuidas pääseda Euroopa Liidust välja, siis leidub küllalt neid, kes otsivad meeleheitlikult teed liitu sisse. Kuna Brüssel esitas Balkani riikidele nagu Põhja-Makedoonia ja Albaania suuri nõudmisi ning leidis, et peaaegu kõik neist said ka täidetud, nähakse Prantsusmaa vetot liitumiskõnelustele häbiväärse otsusena.