Martin Laine: EKRE usaldab ajakirjandust

Veel enam. Ajakirjandus on oluline põhjus, miks EKRE on kasvanud, kogunud jõudu ja jõudnud võimule. Seda on kinnitanud näiteks erakonna meediastrateegi Urmas Espenbergi kommunikatsiooniplaan, mille järgi oli opositsioonis peavoolumeediaga manipuleerimine ja sinna jõudmine üks läbimõelduim tegevus üldse.

Küll mõjub silmakirjalikult, et ajalehtedes avaldatul baseeruv jõuline ja järjepidev kriitika leiab kiiresti lõpu, kui see hakkab puudutama ennast. Avaldunud on see eriti viimasel ajal, kui erakond on jõudnud võimupositsioonile ning nähtub, et ajakirjanduse tavapärane roll neljanda võimu teostamisel pole enam justkui sobilik.