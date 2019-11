Jaanus Kriiski kolumn: Eesti sport võtab väljakutse vastu!

Tellijale

2015. aastal välja kuulutatud spordireform on jõudnud järgmise märgilise tähiseni. Võib isegi öelda, et riik soovib sporti taasriigistada. Kui peaaegu kolmkümmend aastat tagasi tehtud otsustega de facto sport lahtiriigistati ja saadeti mittetulundusühingute vabaarengu rüppe, siis nüüd oleme jõudnud alguse juurde tagasi tõdemusega, et see etapp on vähemalt osaliselt ennast ammendanud. Meie konkurentsivõime ning jätkusuutlikkus tippspordi vallas nii enam edasi ei kesta.