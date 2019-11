Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern (37) tõestas pea kümme aastat tippsuusatreeneri Mati Alaveri ümber tiirelnud dopingukahtlused ja viis need süüdimõistva kohtuotsuseni. Kohus mõistis dopingutreeneri aastaks tingimisi vangi, mis on kõige karmim karistus, mis Eestis on sellise asja eest määratud. Selle otsusega lõi prokuratuur selge pretsedendi.