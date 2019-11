Uuring: kliimamuutuste tervisemõjud annavad endast juba praegu märku

Tellijale

Praegu sündivat last ootab tõenäoselt ees maailm, mille globaalne keskmine õhutemperatuur on ligi neli kraadi kõrgem kui kogu inimkonna ajaloo jooksul. Maailma ühe tipp-meditsiiniajakirja The Lancet iga-aastases kliimateemalises erinumbris võtsid eksperdid kokku selle, mida niivõrd teistsuguses kliimas kasvamine inimkonnale kaasa tuua võib. Analüüsis ilmnenud tagajärjed ulatuvad nakkushaiguste levikust ja alatoitumisest tervist ohustavate ekstreemsete ilmaoludeni.