Coop Pank ootab aktsionärideks tormajaid

Vanarahvatarkus ütleb, et tark ei torma, aga Coop Pank ootab oma aktsionärideks eelkõige just tormajaid, sest just tormajad saavad aktsiate avaliku esmaemissiooni märkimisel (IPO-l) eeliseid. Nimelt kestab panga IPO kaks nädalat, aga aktsiate jaotamisel plaanitakse peale pangaklientide eelistada ka esimesel nädalal märkijaid.