Analüüs: kriisis perefirma tegi arvukalt vigu

Vaevalt on palju neid, kes naudiksid negatiivsete sõnumite edastamist. Võib oletada, et isegi masohhistid, kes toimetavad magamistubades omasoodu, eelistavad avalikkuses pigem positiivsete sõnumite edastamist. Sellel on ka väga selge põhjus: kõik see 50 halli varjundi temaatika on mäng, kuid see, mis toimub avalikkuses, on päris elu.