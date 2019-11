Kalamaja sai bussiliini asemel kasutu peatuse

Tellijale

Kuu lõpus avatava uue bussiliini marsruudi muutmine tekitas Põhja-Tallinna elanike seas segadust ja pahameelt. 29. novembril koos Reidi teega avatav, Lasnamäed ja Põhja-Tallinna ühendav uus bussiliin nr 66 pidi algselt kulgema mööda Kotzebue ja Telliskivi tänavat. Kotzebue tänaval ehitati isegi bussipeatus valmis, kuid seejärel otsustati, et buss sõidab Sõle tänavale siiski mööda Toompuiesteed, Tehnika tänavat ja Paldiski maanteed ehk mööda selliseid tänavaid, kus liigub juba praegu piisavalt ühissõidukeid. Otsus rõõmustas mõnda Kotzebue tänava elanikku, kuid kurvastas teisi, kes soovivad Põhja-Tallinna tihedamat ühistranspordivõrku.

«See on jälle üks näide selle kohta, et rahvaga tuleks asju arutada, enne kui neid tegema hakatakse. Kardetakse liiklusummikuid, aga kui see bussiliin oleks tööle hakanud, siis oleks võib-olla nii mõnigi tänane autokasutaja hoopis bussiga sõitnud. Kõik sõltub sellest, millise mätta otsast asju vaadata,» ütles riigikogulane ja linnavolinik Jaak Juske.