Raha on Donbassi sõjas ainus mõjutusvahend

Kui Ukraina võimud peaksid keelama läbikäimise Donbassi separatistidega, tähendaks see nn Luganski rahvavabariigis sotsiaalset kollapsit, sest Ukraina toetused ja pensionid on sealsetele inimestele eluliselt olulised, väitis intervjuus Postimehele Ukraina kontrolli all oleva Stanõtsja Luganska rajooni ülem Juri Zolkin.