Kallase ähvardaja jagab varikontolt vaid EKRE sõnumeid

Ehkki politsei on juhtumi asjaolusid ning konto õiget omanikku alles välja selgitamas, kinnitatakse, et mingit reaalset ohtu Kaja Kallase elule ja tervisele ei ole. Tallinna Kesklinna politseijaoskonna juhi Kaido Saarniidu sõnul otsustatakse pärast isiku kindlaks tegemist, kas süüteomenetlusega minnakse edasi või mitte. «Samas tahan rõhutada, et politsei võtab teateid ähvardamisest tõsiselt ja sellistest juhtumitest tuleks meile alati teada anda,» lisas Saarniit.