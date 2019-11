Briti võimud varjasid väidetavalt sõjakuritegusid

Lekkinud dokumendid viitavad sellele, et Ühendkuningriigi valitsus ja armee on püüdnud varjata Briti sõdurite Afganistanis ja Iraagis toime pandud sõjakuritegusid, sealhulgas laste tapmist ja tsiviilisikute piinamist.

Tellijale

Muuhulgas on väidetavalt tõendeid, et Briti armee eriüksuse Special Air Service (SAS) sõdurid on toime pannud mõrvu, nende valve all on kinnipeetavad surnud ning jalaväepataljoni Black Watch liikmed on peksnud, piinanud ja alandaval viisil seksuaalselt ära kasutanud vahi all olnud inimesi.

Lisaks on sõjaväedetektiivid jõudnud jälile infole, et dokumente on võltsitud sellises ulatuses, et see võiks kaasa tuua kõrgete ohvitseride kohtu alla andmise. Ühele SASi kõige kõrgemale juhile olevat soovitatud esitada süüdistus õigusemõistmise takistamise eest.