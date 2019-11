Tiit Terik: vabadus küsida piiratud makse

Tellijale

Kõikide omavalitsuste volikogudes on praegu eelarvete menetlemise aeg. Väga teravalt jääb silma, et kohalike maksude osakaal on marginaalselt väike. Kui rääkida maksudest, siis nendesse suhtumine sõltub positsioonist: ühel pool on need, kes peavad makse maksma, ja teisel pool need, kes makse kehtestavad, et neist saadavat tulu avalikes huvides kasutada. Oluline küsimus on ka see, kes saab kohalike maksude üle otsustada. Omavalitsused on justkui vabad, aga vabadusel on väga kitsad piirid. Miks see nii peab olema?