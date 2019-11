Meelis Mesi: 22 lõhkekeha tunnis

Tellijale

Eesti maapõues leidub hinnanguliselt veel sadu tuhandeid lõhkekehi, mis on jäänud siia maailmasõdadest. Igal aastal teevad päästeameti demineerijad kahjutuks ligi 4000 lõhkekeha ja see arv ei näita vähenemise märke. Muutmaks Eestit ohutumaks, on päästeameti demineerimiskeskus teinud viimasel viiel aastal plaanilisi demineerimistöid piirkondades, mille kohta on teada, et sinna on jäänud palju vana lahingumoona. Näiteks tänavu Saaremaal tehtud demineerimistöödel toodi viie päevaga välja ja tehti kahjutuks üle 900 lõhkekeha ehk kaheksatunnise tööpäeva jooksul umbes 22 lõhkekeha tunnis. Plaanilisi demineerimistöid, mida teeme heas koostöös teiste ametkondadega, jätkame kindlasti ka edaspidi.