Erkki Koort: 100 000 pommi, mis ei tapnud

Olgem ausad, tegelikult on see arv ikka üüratu. Peamiselt kaks maailmasõda, Vabadussõda ja Nõukogude okupatsioon on jätnud meie maapinda uskumatu hulga lõhkekehi, mis ei lõpe otsa ilmselt ka järgmise saja aasta jooksul. Ühelt poolt tundub see olevat kindel leib, kuid teisalt vananevad kõik inimese tehtud asjad, ka pommid, maa sees edasi ning ohutumaks paljud neist seeläbi ei muutu. Me ei tea, kus nad on, kuhu plahvatamata jäänud mürsk langes. Viimase sõja ajal peitsid mõlemad taganevad pooled hulgaliselt kasutamata jäänud laskemoona ning mitte alati metsa, vaid ka maanteekraavidesse. Olen isegi parkinud autot Vastseliina linnuse juures parkimisplatsil, mille alt avastati hiljem kümneid miine, mis lebasid seal Teise maailmasõja lahingutest.