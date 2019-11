Kui Euroopa Liidus toimuvatel massirahutustel on ajakirjanikel politsei läheduses üsna turvaline, siis Hiina Rahvavabariigi erihaldusüksuses Hongkongis on lood teisiti. Me jääme pidevalt kummikuulide rahe alla ning levib hirm, et ka välisriikide ajakirjanikke hakatakse arreteerima. Meid peetakse vaenlasteks.