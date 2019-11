Soome astus Rail Balticu rongilt maha

Tellijale

Soome transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumi ehitusnõunik Juha Parantainen, kes on Soome esindaja RB Raili juhatuses, on öelnud, et riik tahab esialgu keskenduda rahvuslikele projektidele. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) Rail Balticu projekti koordinaatori Kristjan Kaunissaare (pildil) sõnul pole aga Soome matnud maha plaani liituda RB ühisettevõttega, vaid on lihtsalt lükanud selle kaugemasse tulevikku.