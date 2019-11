Pangad nuputavad uut pensionitoodet

Tellijale

Rahandusminister Martin Helme hoiatas nimelt eelmisel nädalal, et võimalus kasutada pensioni investeerimiskontot võib tekkida ülejäänud pensionireformi rakendumisest hiljem.

«Arvestades tulevaste muudatustega pensionimaastikul, on loogiline, et kõik osalised, kaasa arvatud pangad, on huvitatud pensioni investeerimiskonto seadusandliku raamistiku paikasaamisest nii vara kui võimalik,» ütles SEB Varahalduse äriarendusjuht Peeter Schamardin.