Kurbus ei tohi leinavat last üle ujutada

«Tavaliselt on nii, et kui keegi peres on surnud, siis on sellest häiritud ja mõjutatud kõik pereliikmed ning toetus lapsele võib jääda ebapiisavaks,» sõnas traumaterapeut ja MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm juhatuse esimees Maire Riis.

Tallinna külje all Saku lähistel asuvasse laagrikeskusesse Talu kogunevad ema, isa või õe-venna kaotanud lapsed aasta jooksul kolm korda. Suvel kestab laager kaheksa päeva, sügisesel hingedeajal tulevad samad lapsed kokku kolmeks päevaks ja viimast korda kohtutakse kevadel. Kokkusaamised annavad neile võimaluse end turvalises keskkonnas, professionaalsete psühholoogide ja traumaterapeutide käe all avada ja saatusekaaslastega kohtuda. Terapeutidest grupijuhid aga saavad sedasi jälgida lapse leinaga toimetulekut.

Nendega nõustub ka kõigest üheksa-aastane Delisa, kes on laagrisse tulnud koos vanema vennaga. «Tunnen, et teistel [laagrilastel] on sama probleem nagu minul. Ma tean, et ma pole ainuke,» selgitas ta. Delisa isa töötas üle ning võttis tüdruku sõnul enda õlule liiga palju kanda, kuid muresid jagama ei kippunud. Koorem kasvas liiga suureks ja ta lahkus siitilmast detsembris.

Isa kaotus on noortele mõjunud raskelt, kuid leina ja kurbusega on neil aidanud toime tulla laste leinatoetuslaager, kus nad ei ole oma murega üksi. Kõik laagrisse tulnud on kogenud midagi sarnast. Julgus juhtunust ja oma tunnetest rääkida ning läbi mälestuste oma kaotatud lähedast südames kanda ongi Alexi ja Kerlini sõnul see, mis aitab olukorraga leppida.

Ka Kerlinil (15) on oma isast ainult kõige paremad mälestused. Ta näitab vestluse ajal oma kaunilt sätendavat sõrmust, mille isa oli enne Kerlini sündi tema emale kihlumise märgiks kinkinud. «Ema kinkis selle mulle tema surmapäeval edasi, see on nüüd mulle talismaniks,» ütles ta. Kerlini isa oli suurepärane kokk, kes jagas teadmisi ka tütrega. «Tänu isale oskan väga hästi kala soolata. Ta õpetas mind ka kastmeid paremini maitsestama,» sõnas Kerlin. Temagi isale sai saatuslikuks terviserike.

Igal aastal kaotab ühe või mõlemad vanemad kas haiguste, õnnetuste või enesetapu läbi üle 400 Eesti lapse. Lastel on leinaga toimetulek keerulisem kui täiskasvanutel – tunded on intensiivsed ning mõtted rasked ja segadusse ajavad, kuid puudub elukogemus, et osata oma emotsioonidega toime tulla. Seda, kuidas elada edasi nii, et kurbus päris ära ei lämmataks, õpivad lapsed kolm korda aastas toimuvas leinatoetuslaagris.

Alles jäänud vanem kipub Riisi sõnul tihti ise olema õnnetu ja nutune või on muutunud elukorralduses lihtsalt liiga palju asjatoimetusi. Sellises olukorras võib tuge vajav laps hakata alateadlikult oma kurba vanemat säästma ja ise olukorra eest vastutust võtma. Sugugi haruldane pole leinava lapse puhul süütunne – ta võib Riisi sõnul hakata mõtlema, et ju ta polnud piisavalt hea laps ja tekitas lahkunud lähedasele liiga palju muret.

«See on väga iseloomulik ka väiksemate puhul. Nad proovivad ise hakkama saada,» sõnas Riis. Seetõttu ongi vajalik, et leinav laps ei jääks oma muremõtetega üksi. Kui pere on juhtunu tõttu liimist lahti, peab laps saama tuge väljastpoolt kodu.

Leinatoetuslaagrisse võivad tulla need lapsed, kelle lähedase surmast on möödunud kuus kuud kuni kaks aastat. «Meie metoodika sobib just hilisemaks abistamiseks, et kuidas toime tulla selle aja jooksul tekkinud reaktsioonide, mõtete ja tunnetega,» selgitas Riis ja lisas, et selline ajaaken on vajalik, et lapsel oleks mingid mõtted juba paika loksunud. Vahetult pärast lähedase surma tekib tavaliselt šokk, mis esialgu kaitseb ka raskete tunnete eest. Poole aasta jooksul murravad mõtted ja tunded Riisi sõnul tavaliselt ühel hetkel ikka läbi ja siis saab hakata nendega tegelema.

Leinalaagris valmistasid lapsed paberist luiged ja panid nad hingepuule oma valitud pesasse. FOTO: Eero Vabamägi

«Me ei saa leinaprotsessist kuidagi ette rutata. Alguses ei ole ta võib-olla suutelinegi millestki rääkima. Aja möödudes aga näeme, mis raskused on lapsel tekkinud, ja saame aidata tal igapäevaeluga toime tulla,» sõnas ta. Selleks on laagris grupitööd, kus räägitakse küll sellest, mis juhtus, kuid peamine fookus on siiski juhtunuga kaasnenud tunnete analüüsil ning õpetustel, kuidas muutunud elusituatsioonis iseendaga toime tulla.

Laagris koondatakse lapsed gruppidesse vanuse järgi. Ühes rühmatöös pannakse aga sõltumata vanusest kokku need, kelle vanema surma põhjus on olnud sarnane. «On see siis liiklusõnnetus, äkksurm, vähk, enesetapp või uppumine,» ütles Riis, lisades, et grupitöö käigus seletatakse ka, miks niisugused asjad juhtuvad, kuidas neid vältida ja kuidas üldiselt oma tervist hoida. Tema sõnul on eriti keerulised just enesetapujuhtumid, sest seal on vastuseta küsimusi palju.

«Iga surmapõhjuse puhul on vanemad lastele juhtunut eri moodi selgitanud. Ja need selgitused jäävad puudulikuks,» tõdeb Riis, kelle kinnitusel on oluline, et lapsele räägitaks tõtt ja ta mõistaks, mis on juhtunud. «Sellest, millest saab rääkida, saab paraneda,» on ta veendunud.

Peamiselt rõõmus laager