Laste leinalaagris on rõõm olulisel kohal

Tellijale

Igal aastal kaotab ühe või mõlemad vanemad kas haiguste, õnnetuste või enesetapu läbi üle 400 Eesti lapse. Lastel on leinaga toimetulek keerulisem kui täiskasvanutel – tunded on intensiivsed ning mõtted rasked ja segadusse ajavad, kuid puudub elukogemus, et osata oma emotsioonidega toime tulla. Seda, kuidas elada edasi nii, et kurbus päris ära ei lämmataks, õpivad lapsed kolm korda aastas toimuvas leinatoetuslaagris.