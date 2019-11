Piia Post: kas sellest saab Eesti kalleim torm?

Me kõik kuuleme päevast päeva kliimamuutusega seotult tormide tugevnemisest ja sagenemisest. See võib ju üldiselt nii olla, ehkki me praegu seda teada ei saa. Analüüsides aga mineviku kliimaandmeid, on võimalik paremini tulevikuks valmistuda. Ees seisab kliimaprojektsioonide uuendamine ning just ekstreemsete ilmastikunähtuste suhtes on Eesti kliima sisuliselt läbi uurimata.

Samas on paljud kriisid nii praegu kui ka tulevikus kas osaliselt või täielikult põhjustatud ohtlikust ilmast. Seda liiki uuringud tuleks liigitada riigi julgeoleku seisukohast tähtsaks. Põhjamaades on need asjad ammu tehtud, kuid ikka rahastatakse seal aina täpsemaid selle valdkonna uuringuid, sest on mõistetud ennetuse ning kriisideks valmisoleku olulisust. Neis uuringutes peaksid osalema nii loodus- kui ka sotsiaalteadlased, sest ühed mõistavad paremini info olemust ning teised, kuidas seda edastada.

Sõltuvalt piirkonnast toob näiteks puhang 25 meetrit sekundis kaasa erineva taseme kahjustusi, sest rannikul esineb see tuul peaaegu igal aastal, Lõuna-Eestis aga väga harva.

Tormipühapäeval Võrus registreeritud puhang 26 meetrit sekundis jääb 50 aastat tagasi Ruhnu saarel mõõdetud absoluutsest Eesti rekordist üle 20 meetri võrra sekundis maha.

Selle kirjatüki ajendiks said tänavune oktoobritorm ja sellele järgnenud ulatuslik elektrikatkestus. Infopuudus, millest siin räägitakse, ei ole aga mitte ainult kohe tormi eel ja järel esinev nähtus, vaid palju üldisem. Oma füüsikahariduse ning meteoroloogia ja klimatoloogia õppejõu tausta tõttu tean, et klimatoloogilist infot saaks selliste kriiside ärahoidmiseks või leevendamiseks palju paremini ära kasutada. Tahan rääkida kolmest aspektist, millest kaks on seotud pikema plaaniga.

Alustame tormihoiatusest. Oli päris hästi teada, et hulk tsükloneid on nädala lõpus (reedest pühapäevani, 25.–27. oktoobrini) meie poole teel, selle kohta andis teavituse ka «Aktuaalse kaamera» ilmateade. Hoiatati ka tormi eest, ilmateenistuse kodulehel oli üleval I taseme hoiatus (kollane). Aga selliseid hoiatusi on seal sagedasti: pisut tavatu ilm, nõuab inimestelt tähelepanu. Pühapäeval kell 16 olla ilmateenistus oma hoiatuse taset tõstnud (oranžiks). See on tase, mil ilm on juba tõesti ohtlik. See hoiatus jäi aga hiljaks ega jõudnud adressaatideni.

Mis on see info, mille põhjal sünoptik hoiatuse koostab? Ühelt poolt sõltub see sellest, kui täpselt ja kui vara on võimalik ennustada tsüklonite tugevust ja trajektoore. Viimasest sõltub tugevate tormituulte piirkond ning seega ka suurimate tormikahjude ala. Teiselt poolt vajab sünoptik kindlaid pidepunkte (lävendeid) regionaalsete ekstreemsete tuulekiiruste kohta, et teha otsus hoiatuse taseme kohta.