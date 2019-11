Merike Sisask: metsarahvana on eestlastel jaapanlaste ees eeliseid

Tellijale

Praegu hõivab seda positsiooni Lõuna-Korea. Viimastel andmetel pole Kagu-Aasia riikidel õnnestunud mõnesid Ida-Euroopa riike, nagu Leedu ja Venemaa, veel suitsiidide edetabeli tipust kõrvale tõrjuda. Sellegipoolest on riigiti globaalseid suitsiidikordajaid 100 000 inimese kohta vaadeldes täheldatud perioode, mil üks või teine riik on eriti kõrgete näitajatega mõne kümnendi vältel teistest ees. Tinglikult nimetatuna on maailmas olnud Šveitsi (1930–40+), Jaapani (1950+), Ungari (1960–80+), Leedu (1990–2000+) ja Lõuna-Korea periood (2010+). Lõuna-Korea suitsiidide tase tõusis umbes kümne aastaga rohkem kui kolmekordseks.

Niisiis, suitsiidide tasemega oleme me põrgus käinud. Kas tõesti oleme sinna jälle sattumas eakate üksindussurmadega? Euroopa on vananev ühiskond ning seda iseloomustavad arvud on halastamatud, Euroopas üksi elavate üle 65-aastaste osakaal on märkimisväärne. Eurostati selle aasta andmete põhjal elab Eestis üksi 43 protsenti eakatest (meestest 25, naistest 53 protsenti), ELis keskmiselt 33 protsenti (meestest 22, naistest 40 protsenti). Seega ei saa me võimalikku probleemi ignoreerida.